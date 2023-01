L’indiscrezione: Gagliardini-Monza, per giugno si può

Roberto Gagliardini ha espresso il suo parere dopo Inter-Verona, spiegando come non accetterà questo minutaggio e che in futuro potrebbe prendere decisioni diverse. Il suo mercato poteva decollare già lo scorso luglio quando il Monza aveva fatti sondaggi approfonditi, ma l’Inter e il diretto interessato avevano deciso di non aprire. Difficile che accada qualcosa a gennaio, tuttavia è sempre bene verificare fino alla chiusura di questa sessione. Per Gagliardini c’era stato un sondaggio del Torino e di qualche club straniero, ma il Monza per la prossima estate a parametro zero resta un candidato.

Foto: Instagram Gagliardini