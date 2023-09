Monza, Papu Gomez è atterrato a Milano

A seguito dell’infortunio di Caprari, il Monza ha scelto di riportare in Italia Papu Gomez, che con la maglia dell’Atalanta ha scritto pagine indelebili del club orobico. Pochi minuti fa il calciatore argentino è atterrato a Milano, pronto ad iniziare la sua nuova avventura dopo l’esperienza in Liga con la maglia del Siviglia. Come raccontato in mattinata, il calciatore argentino sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club brianzolo.

Foto: Instagram Gomez