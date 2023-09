Monza, è il giorno del Papu. Una sorpresa (solo) per Palladino

È in arrivo il. Tra un paio di ore sarà in Italia, effettuerà le visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà al club brianzolo fino al prossimo giugno con opzione. Ieri Palladino ha parlato di sorpresa del Condor, in realtà non è una sorpresa: il Monza – come raccontato – aveva cercato Gomez già lo scorso dicembre, poi ha aspettato che si liberasse dal Siviglia. Galliani non ha mai smentito, il suo agente Riso aveva depistato qualche settimana fa escludendo la possibilità che tornasse in Italia, ma era un normale e comprensibile gioco delle parti. L’infortunio di Caprari ha fatto il resto, Gomez può aiutare il Monza dopo una campagna acquisti, quella estiva, non troppo brillante.Foto: Siviglia Twitter