Mondiale per Club, sabato la finale tra Real Madrid e Al Hilal

Sabato a Rabat si assegnerà la 19ª edizione del Mondiale per Club: il Real Madrid di Carlo Ancelotti contro l’Al Hilal di Ramon Diaz. I blancos hanno superato con un netto 4-1 gli egiziani dell’Al Ahly, con le marcature di Vinicius, Rodrygo, Valverde e Arribas. Una vittoria arrivata nonostante le pesanti assenze di Thibaut Courtois, Eder Militao e Karim Benzema. I sauditi dell’Al Hilal hanno già sorpreso, ampiamente, superando il Flamengo con il risultato di 3-2. La formazione guidata dall’ex attaccante argentino Ramon Diaz (in Serie A ha vestito le maglie di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter) ha battuto gli ultimi vincitori della Copa Libertadores sotto i colpi Al-Dawsari e Luciano Vietto. Appuntamento fissato per sabato 11 febbraio alle 20.

Foto: sito ufficiale FIFA