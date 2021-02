Mondiale per Club, il Bayern vince 1-0 col Tigres e conquista il sesto titolo in stagione

Primo tempo a reti bianche a Doha nella finale del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e Tigres, sono i tedeschi a spingere di più e al 17′ rete annullata a Joshua Kimmich per la posizione di fuorigioco di Lewandowski, attiva al momento del tiro.

Leroy Sané, titolare per l’assenza causa Covid di Muller, va vicino al gol dopo 34′ e colpisce l’incrocio dei pali.

Nella ripresa la sblocca Benjamin Pavard al 61′ dopo un lungo check del VAR: su un cross di Kimmich per Lewandowski, il portiere Guzman esce per anticipare il polacco e la palla arriva al terzino francese che si trova la porta vuota e deve solo spingere. L’arbitro aveva inizialmente annullato per un fuorigioco di Lewandowski, ma dopo aver ricontrollato le immagini è stato assegnato il gol ai bavaresi. Nel finale entra Chupo-Moting ed è pericoloso in più occasioni presso i pali difesi dal portiere messicano, ma non riesce a trovare la via del gol.

Finisce 1-0 e per la squadra di Flick è il sesto, storico titolo della stagione. C’era riuscito solo il Barcellona nel 2009, inoltre è la quarta volta che il Bayern si laurea Campione del Mondo tra Coppe Intercontinentali e Mondiali per Club.

Foto: France Football