Bild: tegola Bayern Monaco. Muller positivo a poche ore dalla finale

Dopo Jerome Boateng rientrato in Germania per motivi personali, Javi Martinez e Leon Goretzka che sono invece indisponibili in quanto positivi al Covid-19, Hans Flick dovrà rinunciare anche a Thomas Müller nella finale del Mondiale per Club in programma oggi alle 19.00 contro il Tigres. Il trequartista tedesco, secondo quanto riportato dalla Bild e dai media tedeschi, sarebbe risultato positivo al coronavirus nei test effettuati dopo l’allenamento di ieri. Tuttavia ancora non è arrivata conferma ufficiale da parte del club bavarese.

Foto: Express