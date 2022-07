Molina lascia il ritiro dell’Udinese. E’ fatta con l’Atletico

Nahuel Molina sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Una trattativa rapida, che si è sbloccata i giorni scorsi, come avevano raccontato dalla Spagna. Un affare da 20 milioni di euro più Nehuen Perez. Molina già lasciato l’Austria, sede del ritiro dell’Udinese, come testimoniato dai social del calciatore. L’argentina ha salutato i compagni e presto partirà per la Spagna per diventare un nuovo giocatore dell’Atletico, agli ordini di Simeone.

Foto: Instagram Udinese