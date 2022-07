Dalla Spagna: Molina-Atletico, accordo raggiunto la scorsa notte. Presto le visite

Nahuel Molina viaggia spedito verso l’Atletico Madrid com’era chiaro da settimane. E come è stato confermato nel primo pomeriggio dal media spagnolo Relevo che ha spiegato come la scorsa notte sia stata raggiunta un’intesa tra il club spagnolo e l’Udinese. Nelle prossime ore Molina è atteso a Madrid per le visite. L’operazione sarà chiusa per circa 15-18 milioni di euro e l’inserimento del cartellino di Nehuen Perez che potrà così tornare in Friuli dopo la proficua esperienza della scorsa stagione. La Juve aveva pensato all’esterno ma senza affondare il colpo, le priorità erano altre.

Foto: Molina Instagram