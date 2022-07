Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Diego Falcinelli (nostra esclusiva). Il Modena non si ferma e piazza un nuovo colpo in attacco. Infatti, come vi avevamo anticipato nei mesi scorsi, è in arrivo anche David Diaw dal Monza. Dunque, doppio colpo di spessore per la neo promossa in Serie B. Adesso Attilio Tesser potrà contare su due punte di assoluta sicurezza per fare un grande campionato.

Foto: Sito Vicenza