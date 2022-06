Esclusiva: Modena, in chiusura Diaw. Poi uno tra Falcinelli e Manconi

Davide Diaw in chiusura a Modena. Dopo quanto vi avevamo già raccontato nelle scorse settimane, entro il weekend si conta di chiudere l’operazione con il Monza, c’è la totale disponibilità di Diaw. In attacco potrebbe esserci un altro colpo tra Falcinelli e Manconi, a conferma delle ambizioni del club emiliano. Definite con l’Atalanta le operazioni per il difensore centrale Cittadini e per il centrocampista Panada.

Foto: twitter Monza