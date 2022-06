Mkhitaryan-Inter: la grande sorpresa del 18 maggio diventa realtà

Henrikh Mkhitaryan all’Inter: scelta fatta. La Roma ci ha provato e riprovato, ma l’armeno aveva ormai deciso di vestire la maglia nerazzurra. Una grande sorpresa che vi avevamo raccontato lo scorso 18 maggio quando il nome di Mkhataryan mai era stato accostato ai nerazzurri e quando si doveva ancora giocare la finale di Conference League, poi vinta dalla squadra di Mourinho. Proprio per questo motivo Mkhitaryan aveva voluto prendere tempo, ma la sua scelta era stata fatta.

E nei giorni successivi abbiamo ribadito la fiducia dell’Inter. La Roma ci ha riprovato ancora, ma si è dovuta arrendere. Ora l’Inter può organizzare le visite, aveva raggiunto un accordo biennale da circa 4 milioni a stagione più bonus. Nelle intenzioni di Simone Inzaghi l’armeno sarebbe l’alter ego di Calhanoglu a centrocampo, ma per duttilità potrebbe essere utilizzato in altri ruoli. E l’Inter chiude un’altra operazione a parametro zero, in attesa di altre…

Foto: Sito Roma