Miranda-Milan: arrivano conferme dalla Spagna

Juan Miranda si allontana sempre di più dal Betis e si avvicina al Milan. Dopo quanto vi abbiamo già raccontato, anche dalla Spagna, tramite Mundo Deportivo, arrivano ulteriori conferme in merito. Il terzino spagnolo classe 2000 avrebbe già raggiunto un accordo con il club rossonero per la prossima stagione. Il contratto di Miranda scadrà a giugno del 2024, ragion per cui arriverebbe in Italia a parametro zero.

Tuttavia, come riferisce il quotidiano spagnolo, si sta lavorando anche all’ipotesi di un trasferimento nella finestra di gennaio. Sarebbe questo l’obiettivo del Betis, che vorrebbe sedersi ad un tavolo ed affrontare questo discorso, per provare a monetizzare dalla sua cessione ed evitare di perdere il calciatore a zero la prossima estate. Una soluzione, quest’ultima, particolarmente gradita anche al Barcellona, che vanta un’importante percentuale sulla futura rivendita.

Foto: juan miranda twitter betis siviglia