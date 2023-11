JUAN MIRANDA NEL DESTINO DEL MILAN

Il Milan nei giorni scorsi ha praticamente definito l’accordo con Juan Miranda, terzino sinistro spagnolo classe 2000, in scadenza di contratto col Betis Siviglia a giugno 2024. Il club rossonero ha definito gli accordi con l’entourage del giocatore, ora resta slo da decidere, se provare a portare già a gennaio il giocatore a Milano, ovviamente pagando una cifra al Betis, oppure aspettare giugno e prenderlo poi a zero, una volta scaduto il contratto.

L’affare comunque sembra definito, il Milan è nel destino del calciatore, classe 2000, cresciuto nella cantera del Barcellona. Nonostante il oresidente del Betis dichiari ancora di provare a intavolare trattative per il rinnovo.

Un ragazzo che negli anni scorsi era considerato un vero e proprio fenomeno, un nuovo Jordi Alda in casa Barcellona. Anche Juve e Inter avevano provato in passato a intavolare trattative col Barcellona per un prestito, ma non se ne fece nulla.

Le qualità di Miranda, in passato, erano tali che il Barcellona lo aveva blindato con un contratto monstre e una clausola di rescissione da ben 200 milioni di euro. L’enfant prodige era finito nei radar del PSG. Il Barcellona si è assicurato le prestazioni dello spagnolo nel 2014, quando giocava nelle giovanili del Real Betis, società nella quale si è formato calcisticamente prima di spiccare il volo verso la prestigiosa Masia. Da quel momento ha bruciato rapidamente tutte le categorie del club catalano fino ad arrivare alla squadra B del colosso di Bartomeu. Poi, come nelle favole più belle, ecco il lieto fine: l’esordio con la prima squadra del Barcellona, avvenuto nella sfida di Copa del Rey vinta per 1-0 contro il Cultural Leonesa il 31 ottobre 2018. Ma prima. nel maggio 2018, aveva vinto da protagonista una Youth League (giocherà da titolare la finale contro il Chelsea), dimostrando le sue enormi qualità.

In quella stagione, giocherà altre tre partite con il Barcellona, esordendo l’11 dicembre successivo in Champions League. Sembra l’inizio di una ascesa, ma queste 4 gare resteranno tali. Non esordirà mai, infatti, in Liga, con la maglia del Barcellona. Chiude comunque la stagione 2018-19 vincendo campionato e Supercoppa di Spagna.

Desideroso di giocare, il 30 agosto 2019 viene ceduto in prestito biennale allo Schalke 04. Il 15 dicembre debutta in Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte. Non riuscendo a trovare spazio con il club tedesco, il 1º luglio 2020 il Barcellona interrompe in anticipo l’accordo stabilito, anche perché lo Schalke retrocede anche nella Seconda Divisione tedesca. L’esperienza in Germania, si chiude con sole 11 presenze.

Il 5 ottobre 2020, fa una scelta di cuore, tornando nel club dove aveva iniziato nelle giovanili, il Betids Siviglia. Qui trova finalmente continuità e l’aria di casa lo fa finalmente esplodere. Il 6 dicembre 2020, realizza contro l’Osasuna la sua prima rete da professionista, l’unica in quella stagione 2020-21 con il Betis. Al termine della stagione viene riscattato dal club biancoverde; il terzino firma un contratto fino al 2024 con i blaugrana che si assicurano il diritto del 40% sulla futura rivendita.

Nel 2021-22, il Betis gioca anche in Europa League, e Miranda segna anche la prima rete europea, in una gara della fase a gironi. Ma un infortunio lo terrà per diverse settimane lontano dai campi di calcio. Ma torna in tempo per la finale di Copa del Rey, prendendosi forse la più grande soddisfazione della sua carriera: vince con il Betis la Coppa del Re trasformando, tra l’altro, il rigore decisivo contro il Valencia (1-1 il risultato dopo i tempi supplementari).

La stagione scorsa, per il Betis c’è la crescita definitiva di Miranda, che disputa la migliore stagione, anche a livello realizzativo, con 34 presenze e 3 gol, attirando le attenzioni dei club importanti, dopo alcuni anni dove era stato un po’ dimenticato.

Dotato di un ottimo fisico (185 cm per 71 kg), è molto veloce, forte palla al piede e anche abile nello sfornare cross per gli attaccanti. Miranda può giocare come laterale di sinistra, sia in difesa che a centrocampo, o come centrale del reparto arretrato a quattro, una grande duttilità sempre molto apprezzata dagli allenatori.

Nel corso della sua carriera ha rappresentato la Spagna con le Nazionali U17 (campione d’Europa nel 2017), U19 (Campione d’Europa nel 2019), Olimpica (argento a Tokio 2020), U21 (un terzo e un secondo posto agli Europei) e con quella maggiore (una presenza in amichevole contro la Lituania nel 2021 accompagnata da un goal).

Il Barcellona non ci ha creduto fino in fondo. il Betis lo ha rilanciato, ora il Milan potrebbe essere il club della sua esplosione definitiva. Un elemento importante, un colpo a zero per i rossoneri e considerando la clausola di 200 milioni messagli dal Barça nel 2018, potrebbe essere un vero e proprio colpaccio.

