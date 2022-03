Milinkovic-Savic out con il Bologna, ma il Torino vuole puntarci ancora: la situazione

Nella conferenza di presentazione di Bologna-Torino, Ivan Juric ha dichiarato che domani a difendere i pali della porta granata ci sarà Berisha. L’estremo difensore albanese sostituirà Milinkovic-Savic, alle prese con un problema alla mano sinistra. Non si tratta, infatti di una bocciatura, nonostante la discontinuità di prestazioni. Il serbo è ritenuto ancora il titolare e, anche in virtù della posizione attuale in classifica, il Torino continuerà a impiegarlo per valutarlo in ottica della prossima stagione. Milinkovic, quindi, condizioni fisiche permettendo dovrebbe tornare in campo già nella partita della prossima settimana, quando allo Stadio Olimpico Grande Torino arriverà l’Inter. Da lì in avanti sarà il serbo a dover dare tutte le risposte del caso a Juric e alla società: ripetere il girone di andata potrebbe valere una conferma per il futuro.

Foto: Sito ufficiale Torino