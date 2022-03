Juric: “Troppi punti persi, ora basta con gli errori. Domani gioca Berisha”

Dopo Mihajlovic, anche Ivan Juric ha presentato la sfida tra Bologna e Torino nella conferenza della vigilia: “Il Bologna è in un buon momento, hanno tanti giocatori forti e sono insieme da un paio d’anni. E’ sicuramente una grande squadra“.

I risultati di recente hanno abbandonato il Toro: “Come risultati è un momento negativo, ma la prestazione contro il Cagliari è stata ottima. Ogni errore che facciamo, subiamo gol, ma ripeto che nelle ultime due prestazioni la squadra mi è piaciuta molto“.

La causa non è la prestazione, ma i numerosi errori individuali: “Analizzando i dati, contro il Cagliari non c’è stata partita come occasioni, dominio e tante cose. Purtroppo commettiamo errori: sul primo gol c’è stato un calo di concentrazione clamoroso, sul secondo potevamo fare meglio le marcature preventive. Ma le altre squadre hanno sempre poche occasioni, mi viene in mente quella di Rabiot. Dobbiamo metterci più fame e concentrazione, paghiamo gli errori e invece ci servono tante occasioni per segnare“.

Nel frattempo, domani a difendere i pali granata non sarà Milinkovic-Savic: “Gioca Berisha”.

Il Torino potrebbe essere vicinissimo alla salvezza, ma Juric non la pensa così: “Non abbiamo ancora conquistato niente, la salvezza non arriva così: ci siamo complicati la vita, ci siamo giocati tutti i jolly. Non abbiamo fatto punti e dobbiamo farli adesso: sono soddisfatto di come lavorano i giovani, so che non puoi avere tutto subito“.

Al momento non c’è granché che fa divertire il tecnico croato: “Io mi diverto quando vinco. Ma in ogni caso analizzi cosa ha funzionato e cosa no. Al momento non mi diverto perché prendiamo gol e non vinciamo da cinque partite. Sono i giocatori che si devono divertire“.

Foto: Twitter Torino