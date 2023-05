Milinkovic-Savic: “Contro la Juve non ho fatto fallo su Alex Sandro. Si era buttato. Giusto il gol”

Nel corso della sua intervista a Dazn, Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato anche della gara con la Juve e del gol contestato dai bianconeri per un fallo su Alex Sandro da parte del serbo.

Queste le sue parole: “Sarri non è uno da tanti complimenti, ma ci siamo abituati. Ovviamente è contento ma non lo dice mai, perché magari pensa che poi ci rilassiamo. Dopo le partite c’è sempre la riunione, quando vinciamo ci attendiamo che dica qualcosa di bello. Contro la Juve ho fatto gol e per me il fallo su Alex Sandro non c’era. Si era buttato perché aveva capito che non sarebbe riuscita a prenderla. Anche Inzaghi non parlava dopo le partite, ma perché non aveva voce. Mi rimangono in mente le sue urla in campo”.

Foto: twitter Lazio