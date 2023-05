Milinkovic Savic: “Preferisco giocare col 3-5-2, hai più giocatori intorno e sai sempre a chi dare la palla”

A DAZN ha parlato Sergej Milinkovic-Savic per un’intervista uscita oggi ma registrata prima di Inter-Lazio: “Qui si sta bene, sono qui da otto anni e mi godo ogni giorno. Ultimamente non vado tanto in città, ma me la godo ogni giorno. I tifosi della Lazio ci sono stati sempre per me, anche nei momenti difficili. Per loro posso avere solo belle parole”.

Su Sarri: “Pochi complimenti. Quando palleggiamo bene è contento, ma non vuole dirlo… Ci siamo abituati e andiamo avanti, siamo felici quando vinciamo”.

Sul modo di giocare: “Cambia molto. Nel 3-5-2 hai più giocatori intorno e sai sempre dove darla, nel 4-3-3 ne hai meno e corri di più. A me piace di più il 3-5-2″.

Sul suo vecchio allenatore Simone Inzaghi: “Gioca un calcio diverso, con un modulo diverso. Con Simone giocavamo spesso palla alta, con Sarri più rasoterra. All’inizio era dura capire il calcio di Sarri, ora abbiamo capito come si fa e come pensa lui e le prestazioni sono cresciute”.

Foto: Instagram Lazio