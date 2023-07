Milinkovic-Savic all’Al-Hilal: gli aggiornamenti

Sergej Milinkovic-Savic si prepara a lasciare la Lazio dopo otto anni. Il centrocampista serbo ha dato il suo assenso di massima, l’ingaggio per ogni stagione potrebbe anche essere superiore ai 20 e forse anche ai 25 milioni. La Lazio ha dato il via libera per 40 milioni, l’Al-Hilal ha accettato la richiesta di Lotito, adesso serve soltanto rifinire il passaggio delle commissione con la regia del governo arabo. Ma Milinkovic-Savic non ha più bisogno di pensarci, ha aspettato la Juve fino a quando ha capito che avrebbe dovuto aspettare ancora perché la Juve – pur apprezzandolo molto – avrebbe dovuto prima vendere. Al punto che non erano stati programmati incontri, come sbandierato da più parti, e nel frattempo stavamo avanzando gli arabi in direzione Milinkovic-Savic. Aspettiamo solo per precauzione i passaggi definitivi, contano sempre le firme, ma la strada è indirizzata.

Foto: Twitter Lazio