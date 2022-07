Milenkovic-Rugani-Skriniar e lo snodo dei difensori

La Juve è rientrata dalle tournée e presto dovrà prendere una decisione anche sul difensore centrale. Confermiamo la forte irruzione dell’Empoli per Daniele Rugani, finita anche su quel pianeta ovviamente senza citazioni. Rugani ha due anni di contratto con la Juve e ci penserà seriamente, tornerebbe nel club che lo ho lanciato. Milenkovic non ha partecipato all’amichevole della Fiorentina contro il Galatasaray e ci può stare, ma è normale che sullo sfondo ci sia il mercato. Juve compresa. E saranno giorni decisivi, i prossimi, se pensiamo al famoso patto della scorsa estate quando il serbo rinnovò con la promessa di essere ceduto in presenza di un’offerta da almeno 15 milioni. La Fiorentina spera sempre di trattenerlo, l’Inter – che apprezza Milenkovic – è aggrappata a Skriniar e ora non può muoversi. Rugani riflette sul grande ritorno a Empoli (ha un contratto con la Juve in scadenza tra un paio di anni), mentre Viti viaggia velocemente verso Nizza. È un gioco di incastri.

Foto: twitter Fiorentina