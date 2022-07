Esclusiva: l’Empoli chiede Rugani alla Juve per sostituire Viti. E Milenkovic…

L’Empoli deve sostituire Mattia Viti che andrà a Nizza per circa 15 milioni. Una scelta chiara, quella del club toscano, che non ha potuto trattenere il difensore corteggiato dai francesi. Poco fa l’Empoli ha mosso i primi passi ufficiali per il sostituto di Viti: si tratta di Daniele Rugani, si tratterebbe di un ritorno. La Juve ha aperto al prestito e la trattativa può entrare presto nel vivo. Ma c’è di più: il club bianconero potrebbe decidere di andare all’assalto di Nikola Milenkovic, la Fiorentina sa di non poterlo trattenere in virtù del fatto della scorsa estate quando il difensore centrale serbo firmò il rinnovo di contratto. Ricordiamo che su Milenkovic c’è sempre l’Inter, ma è una posizione legata anche a Skriniar, per il momento il Psg non ha offerto la cifra necessaria. Intanto, l’Empoli pensa fortemente a Rugani.

Foto: Rugani Twitter