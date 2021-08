Milenkovic-Fiorentina: il rinnovo è confermato

Nikola Milenkovic è in scadenza con la Fiorentina ma il rinnovo arriverà molto presto, confermiamo quanto anticipato all’ora di pranzo.

Il difensore viola è nel mirino del Tottenham, dopo la trattativa non andata a buon fine con il West Ham. Ma la sua permanenza a Firenze è sempre più probabile, ancor di più dopo l’addio a Pezzella, ceduto al Betis Siviglia per 3,5 milioni, con Nastasic pronto a sostituirlo (si tratterebbe di un ritorno) essendosi liberato un posto in difesa.

Foto: Instagram personale Milenkovic