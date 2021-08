L’indiscrezione: Milenkovic-Fiorentina, pronto il rinnovo. Il sacrificato è Pezzella (Betis)

Nikola Milenkovic ha un contratto in scadenza ma molto presto potrebbe rinnovarlo. E’ questa la linea della Fiorentina e i discorsi stanno andando avanti in modo proficuo. Su Milenkovic c’è soprattutto il Tottenham, dopo la trattativa con il West Ham che non ha portato a un accordo. Ma ora è più vicino il rinnovo con i viola, a maggior ragione dopo la cessione imminente di Pezzella al Betis Siviglia per 3,5 milioni con Nastasic annunciato da settimane a Firenze (un ritorno) e che ora può sbarcare essendosi liberato un posto in difesa.

Foto: Instagram Milenkovic