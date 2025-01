Milan, Terracciano su Walker: “Con noi giovani è molto disponibile”

Milan e Parma sono in campo per disputare il match valido per il 22° turno di Serie A. Una gara molto importante per entrambe le compagini, seppur per motivazioni completamente differenti. I rossoneri, infatti, hanno bisogno di vincere per avvicinarsi alla zona Europa, mentre gli ospiti hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. A parlare del match, ma anche e soprattutto dell’arrivo di Kyle Walker, è stato il giocatore del Diavolo Filippo Terracciano. Queste le sue parole a DAZN: “Walker? Ci ho parlato appena è arrivato, gli ho chiesto un pò di cose. Lui è molto disponibile con noi giovani, sono contento di averlo in squadra. Contro il Parma sarà una guerra. Questa è una squadra che conosciamo ed è forte, ma noi siamo preparati. Io ho giocato anche a centrocampo e lì ho Fofana come riferimento. Cerco di rubargli qualcosa ogni giorno”.

FOTO: Instagram Milan