Milan, subito Origi. È la prima mossa aspettando Ibra

Un buon colpo a parametro zero. Il Milan ha messo le mani da diversi giorni su Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool. Siamo ormai ai dettagli per Il classe 1995 che compirà 27 anni ad aprile e che ha intenzione di giocare di più dopo diverse stagioni vissute all’ombra del formidabile trio offensivo di Klopp.

Origi guadagnerà una cifra tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione, ha scelto il Milan e ci sembra anche ingeneroso parlare di attaccante che segna pochi gol. Certo, ne ha segnato pochi, ma ha giocato pochissimo. A zero, è un buon colpo.

Come avevamo raccontato diversi giorni fa, Origi é la prima mossa rossonera per l’attacco, aspettando la decisione di Ibrahimovic. Ribadiamo come la conferma dello svedese non sia scontata, sarà lui a decidere e bisogna aspettare. Se Ibra non continuasse, il Milan andrebbe su un altro attaccante giovane o più esperto (occhio sempre a Belotti), ma gli investimenti più corposi sono previsti tra difesa e centrocampo (Botman e Renato Sanches sono le prime scelte).

Almeno questa é la linea confermata in queste settimane, con precedenza sempre ai giovani (Asllani piace moltissimo). Un’eccezione potrebbe essere fatta per la fascia destra offensiva: Berardi intriga, dalla scorsa estate, ma costa e non poco, per la filosofia del Milan è un ‘94 quindi non più un giovanissimo. Il gradimento resta, il resto andrà valutato. Intanto, Origi…

Foto: Twitter Liverpool