Milan, una o due punte centrali. Dipenderà anche da Ibrahimovic

Le manovre di calciomercato hanno inizio inevitabilmente a febbraio o marzo, a maggior ragione se ci sono alcune situazioni in scadenza di contratto. È il caso del Milan che – come spiegato anche ieri – lascerà a Ibrahimovic la decisione se continuare oppure no, chiaramente con un ingaggio diverso rispetto a quello attuale. In caso di addio di Ibrahimovic – ripetiamo, tutto da verificare – il Milan andrebbe su due punte centrali. Certo, piace Scamacca, ma abbiamo più volte spiegato come dipenda molto dall’Inter. Ecco perché non vanno escluse un paio di operazioni a zero: abbiamo già detto di Belotti, che aspetterà il Milan fino a quando non arriverà una decisione, possiamo aggiungere il nome di un altro potenziale svincolato. Si tratta di Divock Origi, che era stato proposto ai rossoneri nelle precedenti sessioni di mercato, in scadenza con il Liverpool. Un profilo giovane, che piace molto e che va tenuto in considerazione.

FOTO: Twitter Milan