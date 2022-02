Milan senza Ibra contro l’Udinese: lo svedese lavora ancora a parte

Come scrivevamo nella giornata di ieri, la presenza di Zlatan Ibrahimovic contro Udinese e Inter era da considerarsi a rischio. Visto che anche oggi lo svedese si è allenato a parte e che mancano meno di quarantotto ore alla partita con i friulani, i dubbi hanno assunto le sembianze di certezze vere e proprie. Anzi, la prudenza che ormai contraddistingue l’operato di Zlatan potrebbe far sì che anche il derby venga visto da spettatore. L’infiammazione al tendine d’Achille non è un problema fisico per cui è facile definire i tempi di recupero e la prova è data dal fatto che la data del rientro slitti ormai da settimane. Un po’ come a inizio stagione. I prossimi giorni saranno utili per capire se Pioli potrà contare su Ibra almeno per la partita contro il Napoli.

Foto: Twitter Ibrahimovic