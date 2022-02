Ibra a rischio per Udinese e Inter: il futuro col Milan passa anche dalla Svezia

Come si può notare sui suoi profili social, Ibrahimovic è come un leone in gabbia e non vede l’ora di tornare a disposizione di Pioli per dare una mano al Milan nella corsa allo scudetto. Lo svedese continua a essere tormentato da problemi al tendine, principale avversario della sua stagione. Inizialmente sembrava che l’obiettivo fosse quello del ritorno in campo da titolare nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, magari dopo uno spezzone nella partita di venerdì contro l’Udinese. In realtà Ibra potrebbe rimanere ai margini contro i friulani, e probabilmente anche contro i nerazzurri, per tornare in campo nel big match contro il Napoli del 6 marzo. Il tutto con la volontà di raggiungere la migliore condizione entro i playoff di qualificazione ai mondiali che la sua Svezia disputerà contro la Repubblica Ceca ed, eventualmente, contro una tra Russia e Polonia. Ibra vuole fortemente la qualificazione a Qatar 2022, che potrebbe rappresentare un’ulteriore motivazione per continuare a giocare e arrivare all’ennesimo rinnovo col Milan: l’ultimo grande torneo per Zlatan, che a novembre avrà già compiuto 41 anni, per continuare a stupire e segnare.

Foto: Twitter Milan