Milan, primi contatti per Joao Felix. E su Rashford….

Il Milan sta pensando a Joao Felix, come raccontato stamattina dalla Gazzetta dello Sport. Poco fa sono arrivate conferme dall’Inghilterra sui primi contatti, ma bisogna capire quali sono le richieste del Chelsea sulla formula. Tutto questo perché Rashford sta continuando il suo giro di orizzonte in attesa di una scelta definitiva con l’avallo del Manchester United. Il Milan ci ha provato per l’attaccante ma c’è concorrenza (soprattutto Barcellona senza dimenticare il Borussia Dortmund). E proprio per questo motivo il Milan continua a marcare stretto Walker, potendo prendere soltanto un calciatore inglese.

Foto: Instagram Chelsea