Il Milan non molla Walker e Pavlovic chiarisce

All’interno della telenovela Rashford, non di semplice soluzione per concorrenza e costi, il Milan ha tenuto vivi i contatti con Kyle Walker dopo l’anticipazione inglese di diversi giorni fa assolutamente fondata. Walker ha altre proposte, ma sta aspettando il Milan, ha un contratto con il Manchester City in scadenza nel 2026 ma potrebbe arrivare per circa 5 milioni a stagione più eventuali bonus. Nel frattempo il Milan non ha intenzione di cedere Pavlovic malgrado recenti rumors con poco fondamento. Oltretutto l’emergenza in difesa giustificherebbe a prescindere simile decisione. E le parole di Pavlovic lasciano zero dubbi…

Foto: Instagram Walker