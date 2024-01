Milan, Popovic è arrivato in città. Il video

Matija Popovic si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il talento serbo classe 2006 è arrivato pochi minuti fa a Milano dove ben presto inizierà la sua avventura in rossonero. Trequartista-offensivo classe 2006 che aveva chiuso a fine dicembre il suo rapporto contrattuale con il Partizan Belgrado. Come più volte anticipato, a partire dal 16 novembre, il Milan aveva fatto una scelta e non si è lasciato condizionare. E adesso Popovic è destinato, ben presto, a indossare la maglia del Diavolo [GUARDA IL VIDEO]