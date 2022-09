Milan, per Maignan si tratta di lesione al gemello mediale. Stop di un mese

Ulteriori novità in merito all’infortunio del portiere del Milan, Mike Maignan, che ha subito una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Per quanto riguarda i tempi di recupero si attende l’esito degli esami che diranno l’entità della lesione per stabilire con più accuratezza le tempistiche, che si aggirano comunque in un mese. Il portiere rossonero salterà quindi sicuramente anche le gare con Chelsea e Juventus in campionato.

Il Milan starebbe pensando, come raccontato, addirittura di rimuoverlo temporaneamente dalla lista Champions, per inserire Tatarusanu.

Foto: twitter Milan