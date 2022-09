Milan, stop di 2-3 settimane per Maignan. Potrebbe essere escluso (a tempo) dalla lista Champions

Arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Mike Maignan. Il portiere francese ha accusato un problema al polpaccio durante la sfida di ieri tra Francia e Austria. Il numero uno rossonero – stando quanto filtra dalla Francia – potrebbe stare ai box per 2-3 settimane. Motivo per il quale Maignan ha già lasciato il ritiro della nazionale. Il Milan dovrà fare a meno del suo portiere titolare, sicuramente, per la sfida contro l’Empoli ed è tutt’altro che certa la sua presenza a Londra contro il Chelsea (5 ottobre) e a San Siro contro la Juventus. Ma c’è un particolare in più. Se Maignan non dovesse farcela a recuperare in tempo per la gara a Milano contro il Chelsea (11 ottobre) – stando quanto riportato dalla Gazzetta -, il Milan si troverebbe a valutare se estromettere il francese temporaneamente dalla lista Champions e sostituirlo con Tatarusanu. In lista oggi i soli due portieri inseriti sono Maignan e Mirante. Il regolamento Uefa (articolo 46.2), in presenza di prognosi dai 30 giorni in su, prevede e consente la sostituzione di un portiere nel caso ne figurino soltanto due in lista A, come nel caso del Milan. Maignan, in caso di decisione e comunicazione immediata alla Uefa, rientrerebbe in lista appena in tempo per sfidare la Dinamo Zagabria (25 ottobre) e sarebbe poi in grado anche di affrontare l’ultimo impegno casalingo contro il Salisburgo.

Foto: Instagram Maignan