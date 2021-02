Milan, nessun tiro in porta: non accadeva dall’agosto 2019

La partita del Milan contro lo Spezia è stata sicuramente una delle peggiori da quando c’è Stefano Pioli in panchina: nei novanta minuti al Picco non è arrivato nessun tiro nello specchio della porta.

Non succedeva dalla gara d’apertura del campionato 2019-20 contro l’Udinese alla Dacia Arena, datata 25 agosto 2019. C’era Marco Giampaolo in panchina e i bianconeri vinsero di misura grazie alla rete di Rodrigo Becao.