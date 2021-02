Lo Spezia è uno spettacolo: domina il Milan, 2-0 con Maggiore e Bastoni!

Uno Spezia spettacolare contro il peggior Milan della stagione. Un sorprendente dominio fin dai primi minuti, una vittoria maturata nella ripresa grazie a due gioielli confezionati da Maggiore all’11 e da Bastoni al 22’. Meravigliosa l’azione del primo gol, quasi di stampo rugbistico dopo una trama Gyasi-Agudelo-Ricci con il tocco a porta vuota di Maggiore. Il raddoppio di Bastoni con uno strepitoso e imprendibile sinistro. Lo Spezia ha dominato in lungo e in largo con un ritmo impressionante e con una qualità di gioca di altissimo livello, poteva passare già in avvio di partita, grande parata di Donnarumma su conclusione a colpo sicuro di Sapanora.

Nella ripresa Pioli ha provato con i cambi, inserendo anche Mandzukic accanto a Ibrahimovic ma il dato sorprendente è che i rossoneri non sono riusciti a tirare in porta. L’uno-due dello Spezia ha chiuso la pratica, per il Milan terza sconfitta in campionato. I rossoneri restano in testa a 49 punti in attesa di Inter-Lazio di domani, per la squadra di Italiano importante balzo a quota 24, agganciati Udinese, Benevento e Bologna.

Foto: Twitter Spezia