Milan, nessun interessamento capsulo legamentoso del ginocchio. Solo una forte contusione per Maignan

Buone notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Mike Maignan. Le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto il portiere francese hanno dato esito negativo per un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio. Si tratta, dunque, solo di una contusione al ginocchio destro.

Lo stesso portiere ieri sera aveva rassicurato i presenti all’uscita dallo stadio di Praga, dove il Milan aveva giocato contro lo Slavia in Europa League.

Foto: twitter personale