Milan, Maignan rassicura sulle sue condizioni

Sembrerebbero non gravi le condizioni di Mike Maignan, portiere del Milan, uscito nel primo tempo per un problema al ginocchio. Intercettato da Sportitalia in zona mista a Praga, il portiere francese ha annuito con la testa rispondendo agli inviati che gli chiedevano se andasse tutto bene e se il ginocchio fosse in buone condizioni. Domani ovviamente il responso lo daranno gli esami, ma intanto il portiere sembra tranquillizare il popolo rossonero.

Foto: Instagram Milan