Milan-Musah: la svolta è più vicina

Yunus Musah è un altro centrocampista in quota Milan, a prescindere dall’imminente arrivo di Reijnders che presto si sottoporrà alle visite mediche. Lo scorso 30 giugno vi avevamo raccontato che i rossoneri, stregati da Gravenberch, avrebbero fatto un tentativo con il Bayern pur sapendo che il club tedesco non avrebbe mollato. Ma senza perdere di vista Musah, i contatti con il Valencia possono entrare presto nel vivo. Il Milan vorrebbe chiudere per una cifra sotto i 20 milioni e si sta lavorando sui bonus.

Foto: Instagram Musah