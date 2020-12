Milan, l’importanza di Kjaer è racchiusa nei numeri

Quando Simon Kjaer è arrivato al Milan nel gennaio scorso, le aspettative su di lui non erano molto alte. Ora, invece, è una pedina centrale per la squadra di Pioli e per i suoi equilibri. Nel post lockdown, in 20 partite giocate dal danese in campionato, il Milan ha incassato solo 18 gol. Senza di lui, invece, 7 gol subiti in 4 incontri (media di 1,75 gol a partita). Fosse dipeso da Rangnick, successore già designato di Pioli prima della retromarcia della proprietà, sia Kjaer che Ibrahimovic non avrebbero fatto parte del progetto Milan.

Considerando l’intero percorso di Kjaer in maglia rossonera (36 presenze), sono solo due le sconfitte del Milan con Kjaer in campo: la prima nel derby contro l’Inter dello scorso febbraio (gara in cui il difensore non ha brillato); la seconda contro il Lille in Europa League in questa stagione. L’ultima partita persa dal Milan in campionato risale all’otto marzo: quel giorno a San Siro contro il Genoa, Kjaer era fuori per infortunio.

Foto: Transfermarkt