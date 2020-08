Rangnick: “Giusto confermare Pioli, ma non punterei su Ibrahimovic”

Da uomo scelto a guidare la rivoluzione Milan, al contenzioso col club stesso. Il “Professore” Ralf Rangnick torna a parlare dei rossoneri, della conferma di Pioli e di Ibrahimovic, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Pioli ha meritato la conferma per la persona che è, sempre concentrato sugli obiettivi e con la squadra che lo segue e supporta. E’ stata la migliore dopo la ripresa post coronavirus”. Su Ibrahimovic: “Non ci punterei, o meglio, se il Milan si è rivolto a me per cercare una svolta sapevano che non è nel mio stile insistere su giocatori di 38 anni, non perché non siano abbastanza bravi, e Ibra certamente lo è, ma perché preferisco creare valore, sviluppare il talento”.

Foto: BILD