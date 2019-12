Milan, le prime parole di Ibra: “Lotterò per cambiare il corso di questa stagione”

Arrivano le prime parole di Zlatan Ibrahimovic dopo l’ufficialità del suo ritorno al Milan. Queste le dichiarazioni dell’attaccante svedese ai canali del club rossonero: “Sto tornando in un club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”, ha chiuso Ibra.

Foto: sportbible.com