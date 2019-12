Ibrahimovic torna al Milan: ora è ufficiale. Ecco l’annuncio e i dettagli

Zlatan Ibrahimovic riabbraccia Milan. Ha voluto i suoi tempi, li ha cavalcati fino in fondo. Già perché per lui “nulla è impossibile”, come era stato detto non troppi giorni fa quando avevano commentato lo stato della trattativa con i rossoneri e avevano chiuse tutte le porte parlando di pista impraticabile. Invece, ora Zlatan torna a vestire i colori rossoneri: dalla bomba di qualche settimana fa proveniente dagli USA all’ufficialità arrivata in questi minuti. Il Milan, con il seguente video sul proprio profilo Twitter, ha annunciato il ritorno di Ibra in rossonero. Questo, invece, il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. Ibrahimovic sarà a Milano giovedì 2 gennaio per sostenere i test medici necessari alla regolare formalizzazione dell’accordo, per poi unirsi ai nuovi compagni di squadra per i primi allenamenti. Una volta ufficializzato il contratto, verrà organizzata la conferenza stampa di presentazione”.

https://twitter.com/acmilan/status/1210617526423638016

Foto: sito ufficiale Milan