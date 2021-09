Finisce male la gara della Lazio a San Siro, oltre al 2-0 firmato Leao e Ibrahimovic in favore del Milan, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è stato espulso da Chiffi.

A scatenare il tutto un battibecco del tecnico toscano con Alexis Saelemaekers, in cui Sarri avrebbe gridato “serve rispetto” al belga per l’atteggiamento provocatorio dei minuti finali.

Foto: Twitter Lazio