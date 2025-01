Milan: il capitano è Maignan, ma in campo c’è Calabria

Milan e Parma sono in campo per dare il via alla domenica di Serie A. Il match valido per il 22° turno di campionato rappresenta un passaggio fondamentale per entrambe le squadre. I rossoneri hanno bisogno di punti per riavvicinarsi alla zona Europa, mentre gli ospiti hanno bisogno di un spinta che possa smuoverli e, soprattutto, allontanarli dalla zona retrocessione. A farsi notare, però, è stato un piccolo particolare. Conceiçao ha scelto il proprio undici titolare schierando Calabria dal 1′ di gioco, ma privandolo della fascia di capitano che è, invece, sul braccio di Maignan. Ormai, quindi, non è più una sorpresa, con il portiere francese che, dall’arrivo del tecnico portoghese, porterà sempre il peso di rappresentare una società storicamente affermato come il Milan.

FOTO: X Milan