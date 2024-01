Milan, è il giorno di Terracciano: una pole mai in discussione

Da martedì a domenica, sono stati i giorni di Filippo Terracciano al Milan. Martedì il giorno della prima indiscrezione a sorpresa sul suo trasferimento in rossonero, oggi è il giorno del suo arrivo a Milano. In modo da permettergli di fare le visite domani e di mettersi a disposizione di Pioli. Da martedì a domenica la pole mai è stata in discussione, non si sono registrate aste, nessuno è andato in corsia di sorpasso, soprattutto non era vero che gli accordi tra Milan e Verona fossero in discussione. Al punto che chi lo ha sostenuto il giorno dopo ha dovuto precipitosamente fare macchina indietro in tutte le lingue del mondo… E stasera Terracciano arriva a Milano.

Foto: Instagram H. Verona