Il Milan è forte su Filippo Terracciano, centrocampista classe 2003 in uscita dal Verona. Dopo quanto anticipato poco fa, possiamo aggiungere che tra un’ora o poco più ci sarà un incontro a Casa Milan con Andrea D’Amico, l’agente di Terracciano. Ulteriore conferma che il Milan sta lavorando per arrivare agli accordi, per sapendo che ci sono altre squadre interessate al 2003.

Foto: Instagram Hellas Verona