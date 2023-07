Milan, confermati i contatti per il terzino Fresneda

Il Milan insiste per Ivan Fresneda, terzino destro di talento del Valladolid. Una pista, quella rossonera, che vi avevamo segnalato diversi giorni fa, ribadendo anche l’interesse della Juve. Su Fresneda ci sono anche club della Liga ma, come segnalato da Gianluigi Longari, il Milan può giocarsi la carta degli ottimi rapporti tra Moncada e Ramadani. Quest’ultimo assiste Fresneda e ha chiuso recentemente proprio con il Milan il trasferimento di Luka Romero a parametro zero.

Foto: Instagram Fresneda