Fresneda e il Milan: le tracce sono spagnole. E di ben cinque mesi fa

Ivan Fresneda nel mirino del Milan e di altre big italiane. Con il Milan particolarmente colpito dalla evoluzione del terzino destro classe 2004 di proprietà del Valladolid con una clausola di circa 30 milioni e un contratto in scadenza nel 2025. La clausola sarebbe molto trattabile, al punto che si potrebbe arrivare a una soluzione per 15-18 milioni. Una situazione questa spiegata nei dettagli dallo spagnolo El Desmarque.com addirittura lo scorso 22 novembre quando il Milan era già dato in cima alla lista delle pretendenti italiani (erano state citate anche Inter e soprattutto Juve). Nel frattempo la lista dei club interessati a Fresneda si è allargata ai top club inglesi e non solo. Vedremo se il Milan (che non confermerà il deludente Dest) insisterà con un’offerta importante in grado di sbaragliare la concorrenza. A conferma di indiscrezioni spagnole che risalgono addirittura allo scorso novembre e che quindi non possono essere considerate attuali.

Foto: Instagram personale