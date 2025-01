Mijnans sfida la Roma: “Non vedo l’ora”

Manca sempre meno alla sfida che vedrà la Roma scendere in campo contro l’AZ Alkmaar. I giallorossi, infatti, hanno bisogno di vincere per provare ad accedere tra le prime otto della classifica. Il gap, almeno per il momento, è di soli 2 punti, ma bisognerà anche vedere gli esiti delle altre gare. Il tecnico Maartens Martens si è detto preoccupato del modo energico con il quale gli uomini di Ranieri affrontano le partite. Inoltre a parlare del match, durante la conferenza stampa di rito, è stato il centrocampista della formazione olandese Sven Mijnans. Queste le sue parole: “Penso di essere in una buona condizione. Mi sento molto in forma e traggo beneficio dal ritmo che abbiamo parlo spesso con Clasie di come un certo ritmo sia di grande aiuto per il corpo. Clasie ci aiuta dentro e fuori dal campo ed è una figura molto importante per lo spogliatoio. Cerco di portare con me le cose dove posso e soprattutto di godermelo in campo. Roma? Si preannuncia una bella partita, in termini di storia, un grande club verrà allo stadio non vedo l’ora. Penso che i buoni risultati nelle partite precedenti aiutino ad aumentare la fiducia in se stessi. Non mi piacciono i favoriti, stiamo migliorando entrambi”.

FOTO: Instagram Mijnans