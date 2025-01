Martens su AZ Alkmaar-Roma: “Dovremmo provare ad osare”

Si avvicina sempre di più la sfida che vedrà scendere in campo AZ Alkmaar e Roma. Una gara di fondamentale importanza per i giallorossi che sono chiamati a vincere a tutti i costi. Il club giallorosso, infatti, si trova 14° posto in classifica e vincere significherebbe andare a un passo dall’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. A parlare della gara è stato il tecnico della formazione olandese Maartens Martens. Queste le sue parole in conferenza stampa: “La Roma è un bellissimo club, con una bella storia e che negli ultimi anni ha sempre messo in difficoltà i club olandesi. Noi dovremmo cercare di non iniziare il match in maniera troppo nervosa, ma soprattutto portare la stessa prestazione delle altre gare casalinghe. La Roma ha avuto un inizio difficile, ma ora a gioca al suo livello. Stanno andando sempre meglio. Ranieri? Ho grande rispetto per lui, ha sperimentato e dimostrato tutto. Quando ha iniziato ad allenare io avevo due anni e ora sappiamo cosa significhi giocare contro grandi avversari. Il punto di forza della Roma? Rendono le gare energiche e per questo dobbiamo cercare di osare, giocando liberamente”.

FOTO: AZ Alkmaar