Mihajlovic: “Primo tempo abbiamo fatto schifo. Poi bene, ma non possiamo avere alti e bassi così”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta in rimonta sul campo del Crotone: “Nel primo tempo abbiamo fatto schifo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo, abbiamo messo in campo altri giocatori e ai ragazzi ho detto che se fossimo riusciti a far gol e a non prenderlo la partita non l’avremmo persa e potevamo anche vincerla. E così è stato. I ragazzi quanto hanno fatto schifo nel primo tempo hanno poi fatto bene nel secondo Sono stati bravi a recuperare da 0-2 a 3-2 e avere altre tre o quattro occasioni per rendere il risultato ancora più rotondo. E’ merito dei ragazzi ma non possiamo avere questi alti e bassi. E’ una questione di testa e mentalità. In settimana ho battuto sull’atteggiamento e su quello che ci avrebbe aspettato qua. E’ vero che abbiamo preso due gol su un cross e un rigore ma non abbiamo creato nulla nel primo tempo. Poca cattiveria e poca responsabilità. Nel secondo tempo il cambio di modulo e soprattutto i ragazzi che sono entrati hanno fatto la differenza e questo mi fa piacere perchè a calcio si gioca in 23”.

Foto: Twitter Bologna